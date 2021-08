11 e 12 agosto, prevista ondata di calore

L’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) ha aggiornato l’allerta per ondata di calore. Sul nostro territorio:



confermata la previsione di debole disagio per la giornata di mercoledì 11 agosto;

atteso un peggioramento per giovedì 12 agosto con l’instaurarsi di condizioni di disagio.

Fai attenzione alle persone più a rischio e segui i consigli utili dell’Arpae per limitare il disagio e su come comportarti in caso di emergenza.

Ufficio stampa Comune Persiceto