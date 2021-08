Accoltellamento al Pilastro: Sassone e Cavedagna (FdI)

L’ennesimo caso di rissa con accoltellamento al Pilastro di ieri sera è l’ulteriore triste conferma che in questa zona della Città si sta verificando una escalation di violenze e reati. Questo non è causato solo da un’evidente mancanza di pianificazione da parte del Comune di presidi di sicurezza ma anche, come per questo ultimo evento, dalla mancanza di politiche che pongano fine allo spaccio di droga, ormai dilagante in Città.

Mentre per la sinistra che governa la Città sembra prioritario costruire il primo campo da Frisbee di Bologna, noi di Fratelli d’Italia crediamo che si debba intervenire subito ed in modo fermo, per ripristinare la sicurezza laddove purtroppo manca. Abbiamo denunciato queste situazioni regolarmente negli ultimi anni anche quando i riflettori della stampa erano spenti. Esprimiamo la nostra totale solidarietà ai cittadini per bene, il loro abbandono e sconforto va di pari passo con la mancanza di controlli in una zona che richiede invece interventi straordinari, immediati e decisi.

Francesco Sassone

Capogruppo FdI al Comune di Bologna

Stefano Cavedagna

Responsabile Provinciale FdI