Bologna 2 agosto, Carbonaro (M5S): Presenza istituzioni e cittadini è impegno a lottare per giustizia piena

«Essere ancora qui, a ricordare le vittime e i feriti e a pretendere che si arrivi alla verità sulla strage di Bologna è un dovere e un impegno di cui non dobbiamo rinunciare a farci carico. È questa la risposta che le istituzioni e l’intero Paese rendono ai responsabili di quell’orrendo delitto: noi non ci fermiamo. Dopo 41 anni, non dimentichiamo e facciamo tutto quello che è in nostro potere perché ci sia giustizia piena. Vogliamo conoscere i nomi dei mandanti e dei responsabili, a tutti i livelli, di uno degli attacchi più gravi inferti alla nostra democrazia».

Lo dichiara Alessandra Carbonaro, deputata bolognese del Movimento 5 Stelle.