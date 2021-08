Elezioni Comunali Persiceto, incontro con Sara Accorsi per parlare di scuola

“Parliamo della scuola”

Giovedì 5 Agosto alle 18.15 nel “Parco delle Gobbe” tra via Carbonara e via XXV Aprile (di fronte all’Asilo Nicoli) continua il percorso per una nuova città.

Un incontro per ragionare sul futuro della didattica e degli spazi scolastici a Persiceto. Un pomeriggio di ascolto con docenti, personale scolastico e genitori per progettare la scuola dei prossimi anni.

Sarà con noi la candidata sindaca della coalizione di centrosinistra Sara Accorsi.

Partito Democratico di San Giovanni in Persiceto