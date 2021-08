“Tracce” di Marco Baliani a Persiceto

Si avvia alla conclusione la rassegna teatrale estiva “TTTXTE” che ha portato a Persiceto importanti artisti italiani come Vito, Lella Costa, Debora Villa e Moni Ovadia. A chiudere la rassegna “Arte della parola” sarà Marco Baliani con lo spettacolo “Tracce”, in programma giovedì 5 agosto alle ore 21 nel Chiostro di San Francesco.

L’artista proporrà un monologo tratto dall’omonimo saggio del filosofo tedesco Ernst Bloch, che attraverso delle micro-narrazioni porta ad una riflessione sull’arte del raccontare e del rapporto che esiste tra lingua parlata e scrittura. In particolare, le quattro parole su cui si fonda lo spettacolo sono “stupore”, “incantamento”, “infanzia” e “racconto”; a partire da ognuna di queste Baliani coinvolgerà il pubblico in una narrazione, tra pensieri ed emozioni, ma anche citazioni letterarie e musicali. Marco Baliani è autore, attore e regista, fra i più importanti esponenti del teatro di narrazione e descrive così lo spettacolo: “Presento questa mia ricerca teatrale con il termine studio; non solo per me “Tracce” è un’opera non terminata ma pretenderebbe di non terminare mai. Lo stupore e l’incantamento, i due temi che mi hanno guidato, sono luoghi che visito di sovente nel mio lavoro d’attore o quando guido altri attori, sono due sostanze profonde dell’atto teatrale. Vorrei presentare queste sostanze attraverso una specie di mappa, di costellazioni narrative diverse, come un ronzio multiforme di racconti, aneddoti, ricordi, poesie, digressioni, riflessioni, domande. Vorrei alla fine che gli spettatori si alzassero forse sconcertati, dispersi, ma colmi di altre memorie non dette, desiderosi di aggiungere altri racconti alla collana, di completare non il mio lavoro ma il loro percorso all’interno della mappa”.

Durante lo spettacolo saranno garantite le misure di sicurezza previste dalle disposizioni in vigore per il contrasto al Covid-19: percorso di entrata e uscita separati, distanziamento di 1 metro, uso obbligatorio della mascherina e del gel sanificante messo a disposizione dagli organizzatori. Per il rispetto delle misure anti Covid è necessario presentarsi sul luogo dello spettacolo un’ora prima dell’inizio.

Biglietti: intero € 17, riduzioni varie € 16, riduzione per età (meno di 30 anni e più di 65 anni) € 14.

Prevendita online su vivaticket.it , presso il foyer del Teatro comunale in corso Italia 72 il mercoledì dalle 10 alle 12, oppure giovedì 5 agosto presso il Chiostro di San Francesco, dalle ore 19 fino all’inizio dello spettacolo (si accettano solo contanti). Per il rispetto delle misure antiCovid è necessario presentarsi presso il luogo dello spettacolo un’ora prima. Info: biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto