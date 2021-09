A Crevalcore il 2° incontro di “Fili di parole” 2021

Lunedì 20 settembre alle ore 21, Biblioteca comunale, sala polivalente piano terra “Parole… illustrate” – Conversazione con Anna Ciammitti (illustratrice) e Alex Boschetti (sceneggiatore) intorno al graphic novel “La strage di Bologna” (Beccogiallo 2021).

L’opera affronta un tema di scottante attualità come quello dell’attentato del 2 agosto 1980 alla Stazione di Bologna, dando nuova vita a persone, fatti e luoghi resi tristemente noti dalle cronache e restituendoli in una narrazione attenta, documentata e allo stesso tempo ricca di emozioni e sfumature grazie all’utilizzo della veste grafica, delle tavole di fumetto, dei colori.

Carlo Lucarelli, nella Prefazione al volume, scrive: “Ci sono solo due cose che noi narratori possiamo fare di fronte a un evento come questo, a una cosa così sconvolgente, così orrenda e così importante per la nostra vita e per la nostra storia come quello che è avvenuto a Bologna il 2 agosto 1980. […] Solo due cose. Possiamo far rivivere le emozioni e possiamo mettere in fila i fatti.”

Anna ed Alex ci sono riusciti, utilizzando la connessione tra parole e immagini, grafica, colori nel modo più delicato e al contempo forte possibile per creare un’opera che ci dimostra le grandi potenzialità di espressione e di utilizzo di una forma come quella del romanzo illustrato, il graphic novel appunto. Le parole di Alex e le illustrazioni di Anna, in sinergia, bucano la pagina e ci fanno riflettere su una delle tragedie più grandi della Storia locale e nazionale.

Anna Ciammitti si occupa di cinema d’animazione e disegno. Ha animato in stop motion e 2D per serie televisive, lungometraggi, corti, pubblicità e installazioni interattive per gli studi Rodolfo Pastor a Barcellona, Conflictivos Productions a Valencia, Fusako Yusaki, Rcs Media Group, MammaFotogramma, Dadomani, AnimaBiriki, Danese e Virgilio Villoresi a Milano. Oltre ad aver illustrato il graphic novel La strage di Bologna”, ha pubblicato fumetti brevi con gli editori BeccoGiallo, Centro fumetto Andrea Pazienza, Comma22, Nicola Pesce editore, Round Robin e disegnato per riviste quali “Mucchio Selvaggio”, “L’arengo del viaggiatore”, “Aspirina”/”Erbacce.org”.

Alex Boschetti (1977) ha al suo attivo diverse sceneggiature per fumetti d’inchiesta e graphic novel, tra cui, oltre a La strage di Bologna, La scomparsa di Emanuela Orlandi (2013) e Mani Pulite (2018). È autore e conduttore della serie podcast La strage di Bologna. I mandanti (BlackCandy Produzioni, 2021). Ha pubblicato racconti in diverse antologie, i romanzi Nera Neve (ENS, 2003) e Un interminabile inverno (Edizioni Alphabeta Verlag, 2017). E’ in uscita a settembre 2021 il suo terzo romanzo L’ultima madre (Edizioni Alphabeta Verlag, 2021).

