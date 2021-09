A Persiceto “Marx può aspettare” per Film&Film

Anche questa settimana torna a Persiceto il consueto appuntamento con “Film&Film”, la rassegna cinematografica promossa dal Cinema Giada in collaborazione con il Comune, che propone film d’autore recenti e a prezzo ridotto: martedì 28 e mercoledì 29 settembre alle ore 21 in programmazione l’ultima opera di Marco Bellocchio, “Marx può aspettare”, un documentario intimo e personale in cui il regista mette a nudo se stesso, il suo cinema e la storia della propria famiglia.

Con l’arrivo dell’autunno la rassegna “Film&Film” entra nel vivo: al Cinema Giada ogni settimana sul grande schermo tanti film d’essai recenti che hanno ricevuto il plauso di critica e pubblico a un prezzo scontato.

Martedì 28 e mercoledì 29 settembre alle ore 21 appuntamento con “Marx può aspettare” di Marco Bellocchio, insignito quest’anno della Palma d’onore al Festival di Cannes, un film in cui il grande cineasta decide di aprirsi totalmente e parlare della propria vita personale e delle vicende più intime e private che ne hanno segnato il carattere e la produzione artistica. In particolare viene affrontato il tema del lutto per il suicidio del fratello gemello Camillo, il dolore da sopportare tra fratelli con la volontà di nascondere una tragedia simile alla madre. Camillo muore in un anno iconico, il ’68, quello della rivoluzione, della ribellione giovanile, che non lo hanno mai interessato. Camillo non si sente parte dei giovani rivoluzionari, tanto che nell’ultimo incontro con Marco afferma che “Marx può aspettare”. Eppure, ricostruendo tassello dopo tassello la storia della famiglia Bellocchio, un filo rosso lega inevitabilmente Camillo a Marx, nonostante il disinteresse del primo verso il secondo. Questa è la storia di una famiglia che ha affrontato come tante altre un orribile evento e che viene raccontata senza censure, pudori o vergogna.

La rassegna proseguirà per tutto il mese di ottobre con altri interessanti titoli: martedì 5 e mercoledì 6 ottobre, “La ragazza con il braccialetto”, di Stéphane Demoustier, con Melissa Guers e Roschdy Zem, coinvolgente thriller francese su una ragazza accusata di omicidio il cui processo metterà a nudo uno stile di vita nascosto e inaspettato; martedì 12 e mercoledì 13 ottobre, “Madre”, di Bong Joon-ho, con Bin Won, Ku Jin e Hye-ja Kim, la commovente storia di una madre che tenta in tutti i modi di scagionare il figlio dall’accusa di omicidio; martedì 19 e mercoledì 20 ottobre, “Il collezionista di carte”, di Paul Schrader, con Oscar Isaac e Tiffany Haddish, incalzante thriller sul gioco d’azzardo incentrato sulla vicenda di un esperto giocatore di poker ex-detenuto alle prese con alcuni fantasmi del passato, ingaggiato per una missione al cardiopalma; martedì 26 e mercoledì 27 ottobre, “Welcome Venice”, di Andrea Segre, con Paolo Pierobon e Andrea Pennacchi, pellicola italiana dal cuore ambientalista che riflette con amarezza sulla trasformazione inarrestabile che sta cambiando la vita e l’identità di Venezia e della sua gente.

Le proiezioni della rassegna si tengono il martedì e il mercoledì con spettacolo unico alle ore 21 al Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312.

Biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani).

Si ricorda che per accedere al cinema è necessario essere in possesso di un Green Pass valido da esibire all’entrata.

Ufficio stampa Comune Persiceto