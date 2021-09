Festa di Anzola 2021

Festa di Anzola per la Beata Vergine del Rosario. Come da lunga tradizione, anche quest’ anno, la prima domenica di ottobre i cittadini, anzolesi e non, potranno partecipare alle funzioni religiose e alla sagra collettiva considerata la Festa d’autunno del paese da secoli. La comunità parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo celebra la ricorrenza della Beata Vergine del Rosario. Quest’anno la Festa inizierà venerdì 1 ottobre, proseguendo sabato 2 e domenica 3 ottobre con moltissime iniziative per tutti i gusti e per tutte le età. I visitatori troveranno, in Piazza Giovanni XXIII, in via Goldoni e in piazza Grimandi mercatini di ambulanti e di hobbisti, musica dal vivo, spettacoli, giochi per bambini. Non mancheranno le specialità enogastronomiche: cucina tradizionale, pesce fritto, dolci tipici e crescentine fritte.

Sono previste mostre di pittura, una mostra dedicata al calcio, una visita guidata alla Parrocchia. Sabato sarà data la cittadinanza onoraria a Katia Serra durante il Consiglio Comunale. Domenica potremo assistere a un divertente spettacolo di cabaret, l’esibizione di Duilio Pizzocchi e di altri suoi colleghi. Ci saranno spazi dedicati ai concerti musicali ma anche ai bambini, con baby dance e animazioni. Quest’anno non mancherà la tradizionale “Pesca” della Parrocchia, e il 9 ottobre è previsto un concerto di beneficenza. Domenica 3 ottobre è in programma la presentazione di un libro di memorie di Bruno Sarti, partigiano che è stato segretario comunale di Anzola negli anni sessanta.

Tutto è stato organizzato dalla Proloco di Anzola, dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le Associazioni di Volontariato rispettando quanto previsto dalla normative Nazionali e Regionali in materia di Sicurezza e COVID. Viene chiesto a tutti i partecipanti di rispettare l’utilizzo della mascherina, di rispettare il distanziamento di un metro e di non creare assembramenti.

Programma:

Stand gastronomici della sagra:

Piazza Giovanni XXIII e Piazza Grimandi

venerdì 1, sabato 2 ottobre dalle ore 18.30 e domenica 3 ottobre dalle ore 12.00 e dalle ore 18.30: stand del pesce e di cucina tradizionale (anche da asporto) con Pro Loco.

Venerdì e sabato dalle ore 18.00 domenica dalle ore 10: stand con raviole, pinza e brazadela (anche da asporto) con Pro Loco.

Venerdì e sabato dalle 18, domenica dalle ore 16

via Goldoni – Asilo Parrocchiale: stand con crescentine fritte con la Ca’ Rossa.

Venerdì 1° ottobre dalle ore 19 – sabato dalle ore 18, domenica dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15, spazio antistante all’Asilo Parrocchiale: Pesca di beneficenza: “Pesca il premio” (Il ricavato sarà devoluto a sostegno della Casa dell’Accoglienza).

In piazza Berlinguer e in via XXV aprile sabato dalle ore 15 e domenica dalle 9:

mercato degli ambulanti.

Durante tutto lo svolgimento della festa saranno presenti: il mercatino degli hobbisti, gli stand e le attività delle associazioni del territorio, lo stand del libro usato a cura del Centro Culturale Anzolese.



Piazza Giovanni XXIII

venerdì, sabato e domenica in piazza Giovanni XXIII: spettacoli a cura della Pro Loco (da definire)

domenica 3 ottobre ore 17 Duilio Pizzocchi & Friends a cura della Pro Loco in collaborazione con il Bologna Club “Mauro Laffi” Anzola

ore 20 D.J set



Asilo Parrocchiale Vaccari

Venerdì 1 ottobre ore 20.30: Concerti delle band del Centro Culturale Anzolese

Sabato 2 ottobre

Ingranaggi musicali. Un evento promosso dalla Regione Emilia Romagna e dall’Unione di Terred’Acqua in collaborazione con l’Associazione Bangherang.

ore 20.00

Saranno presenti 3 Start up: Squisit, Fuoricampo, Garisenda

Seguirà concerto della rock band Masterkeys Alessia Govoni (voce); Nick Tomesani (basso); Fabio Roncaglia (chitarra); Marco Ardizzoni (chitarra,voce); Giorgio Segrè (batteria)

Domenica 3 ottobre ore 20.30

Concerti delle band del Centro Culturale Anzolese



Domenica 3 ottobre dalle 15.30

in Piazza Giovanni XXIII e nel giardino della Biblioteca: Animazioni, baby dance, esibizioni per i piccoli con DeM ARTElier, We4family e Kiai Do Karate

Sabato 2 ottobre ore 14.30, Sala Consigliare:

Il Consiglio Comunale conferisce la cittadinanza onoraria a Katia Serra, commentatrice sportiva.

Katia Serra sarà intervistata da Alberto Bortolotti

Iniziative culturali

domenica 3 ottobre ore 18.30, nella sala consiliare del Municipio

Presentazione del libro “Diario di guerra. La mia amara giovinezza” di Bruno Sarti. L’iniziativa fa parte di Pagine Locali. Il Sindaco Giampiero Veronesi dialogherà con l’autore. Saluto di Lisa Franco, Presidente dell’A.N.P.I.- Anzola. Interventi di Gabriele Gallerani e Roberto Fiorini. Prenotazione obbligatoria con ingresso gratuito fino a esaurimento posti previa esibizione del green pass. Per info e prenotazioni telefonare o scrivere a biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it



venerdì 1, sabato 2 dalle 18.30 e domenica 3 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 22,

nella sala mostre (terzo piano della Biblioteca): Fra sogno e realtà. Personale delle opere di Piera Delena. Per accedere alla mostra è necessaria l’esibizione del green pass.

Domenica 3 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19

Galleria del Municipio – Piano terra e sotto il portico: Mostra dei pittori del Centro Culturale Anzolese.

Sabato dalle 18.30 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17.30

Sala polivalente della Biblioteca

29 giugno 2001 – 29 giugno 2021: le foto dei primi vent’anni di Anzolavino Calcio. Mostra fotografica che comprende anche la storia di Anzola Calcio e Lavino Calcio (dal 1963 al 2001).

Sabato 9 ottobre alle ore 21.00

Chiesa parrocchiale Ss. Pietro e Paolo

VI^ ed. Nome dolcissimo. Concerto di beneficenza in onore di Maria Vergine presso la Chiesa a cura dell’Ass. Didì ad Astra in collaborazione con la Parrocchia e il Centro Culturale Anzolese.

Debora Govoni, voce solista. Gianluca Salluce, organo. Giulio Locatelli, flauto traverso; con la Corale Santissimi Pietro e Paolo diretta da Angela Balboni. Ingresso su prenotazione con esibizione di Green Pass.



Domenica 3 ottobre, ore 15.30

Parrocchia dei S.s Pietro e Paolo

Visita guidata alla Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo a cura di Gabriele Gallerani del Centro Culturale Anzolese



Funzioni religiose

domenica 3 ottobre

Celebrazione della Messa alle ore 9.00 e 11.00; ore 18.30: celebrazione dei Vespri, a seguire la tradizionale Processione dalla chiesa a Piazza Giovanni XXIII.

