Persiceto, incendio a San Matteo della Decima

Spettacolare incendio ieri sera verso le ore 20.30 circa a San Matteo della Decima.

Una catasta di materiale vegetale (legna), che avrebbe dovuto essere trattato e cippato oggi, si è incendiato provocando un grande bagliore notturno per svariati chilometri nella campagna circostante.

L’incendio, al confine tra il territorio persicetano e quello centese, ha visto impegnati i mezzi dei vigili del fuoco per tutta la notte e parte della mattina odierna per evitare l’innescarsi di nuovi focolai.

Non sono stati segnalati pericoli per la cittadinanza.