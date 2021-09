Persiceto, lavori in corso su via Marzabotto

Da giovedì 30 settembre fino a venerdì 3 dicembre 2021 sono previste alcune modifiche alla viabilità in via Marzabotto per consentire lavori di manutenzione e rifacimento dei marciapiedi nel tratto compreso tra le intersezioni con via Modena e via Bellini.

In particolare durante i lavori saranno in vigore le seguenti variazioni al traffico veicolare:

senso unico per i veicoli provenienti da via Modena e diretti verso via Savonarola;

per i veicoli provenienti da via Modena e diretti verso via Savonarola; divieto di accesso all’intersezione di via Marzabotto con via Bellini, per chi proviene da via Carbonara con direzione via Modena;

all’intersezione di via Marzabotto con via Bellini, per chi proviene da via Carbonara con direzione via Modena; obbligo di fermarsi e dare la precedenza su via Bellini all’intersezione con via Marzabotto e obbligo di proseguire diritto o a sinistra su via Marzabotto;

su via Bellini all’intersezione con via Marzabotto e su via Marzabotto; obbligo di entrata e uscita dal parcheggio di via Marzabotto (parrocchia di San Camillo) dal lato sud con chiusura del lato est;

dal parcheggio di via Marzabotto (parrocchia di San Camillo) dal lato sud con chiusura del lato est; divieto di transito e sosta nel ramo stradale interno di via Modena compreso tra l’intersezione con via Marzabotto e il civico 31 di via Modena;

nel ramo stradale interno di via Modena compreso tra l’intersezione con via Marzabotto e il civico 31 di via Modena; indicazione di strada senza uscita per chi percorre via Modena con direzione centro, provenendo da via Montefiorino;

per chi percorre via Modena con direzione centro, provenendo da via Montefiorino; limite di 30 km/h su tutta l’area interessata dai lavori.

