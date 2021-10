Elezioni Comunali Bologna 2021: dichiarazione di Guglielmo Garagnani, presidente Confagricoltura Bologna

“Confagricoltura Bologna si congratula con Matteo Lepore per la sua elezione come nuovo Sindaco di Bologna e dell’Area Metropolitana, augurandogli buon lavoro per il futuro.

Già in occasione dell’incontro tenutosi nelle scorse settimane, abbiamo parlato con Lepore del ruolo che il mondo agricolo deve avere per il futuro della città e del nostro territorio.Bologna è riconosciuta in tutto il mondo per l’eccellenza dei suoi prodotti enogastronomici. Qui hanno sede alcune tra le più importanti aziende agroalimentari europee.

Proprio in virtù di questo, confidiamo che la nuova Amministrazione comunale sappia valorizzare al meglio il mondo agricolo bolognese, che rappresenta un tassello fondamentale della città e non può essere lasciato ai margini. Siamo disponibili a fornire il nostro contributo costruttivo al nuovo Sindaco e alla sua squadra di governo, partendo dalle proposte progettuali già presentate a Lepore e contenute nel nostro documento In campis vita”.

Guglielmo Garagnani, presidente Confagricoltura Bologna

Bologna, 5 ottobre 2021

Ufficio Stampa Confagricoltura Bologna