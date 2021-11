Evangelisti – Sassone (FDI): “ TPER controlli capienza ed integri il parco mezzi”

Riteniamo del tutto inaudito quanto espresso oggi in commissione dal delegato TPER, in ordine al rispetto della capienza dei mezzi soprattutto in orario scolastico.

Non ci risulta infatti che vi sia qualcuno a verificarne l’effettiva capienza, ma che ciò invece sia affidato al mero buon senso dei singoli utenti ed infatti, i cittadini riferiscono continuamente di corse strapiene. Complice anche certamente una viabilità cittadina caotica che non aiuta la puntualità è ammassa i passeggeri sui mezzi circolanti, ma ciò non può essere una giustificazione.

Nemmeno può essere quanto riferito circa l’assenza di un numero cospicuo di autisti, perché sprovvisti di green pass. Senza entrare nel merito della questione, ci preme evidenziare come il bilancio di TPER permette alla azienda stessa, sia di rimpinguare il piano delle assunzioni, sia quello di avvalersi di partnership private esterne – sia per ciò che riguarda il personale e sia per ciò che riguarda i mezzi – ed in ultimo anche per provvedere all’eventuale pagamento dei tamponi, come molte aziende hanno fatto ovviando al problema. Riteniamo, anche alla luce di quanto ascoltato, che l’azienda a cui il comune partecipa come azionario, dovrebbe farsi maggiormente carico dei problemi della città, soprattutto adesso in riferimento alle nuove ed urgenti problematiche relative alla gestione dell’aumento dei contagi causa Covid.

Lo dichiarano:

Francesco Sassone – Capogruppo FDI Comune di Bologna

Marta Evangelisti – Consigliere FDI Comune di Bologna