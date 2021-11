Incontri con gli autori ad Anzola: ultimo appuntamento

Martedì 9 novembre alle ore 20.30

Sala polivalente della Biblioteca

Piazza Giovanni XXIII, 2 – Anzola dell’Emilia



Maria Giovanna Bruzzi presenterà il suo ultimo libro “E io c’ero..”, Edda edizioni



“A volte vorremmo fortemente tornare là dentro, al calduccio, protetti e lontani dalle preoccupazioni di questa vita; vorremmo continuare “quella vita” oltre i nove canonici mesi, e allora ci rannicchiamo con le ginocchia al petto e incliniamo il capo fino a toccare la fronte. Così, paradossalmente, ci sentiamo più al sicuro, circondati da un’atmosfera accogliente, che ci accetta e ci fa sentire amati semplicemente per come siamo…Una storia breve, ma intensa. Un tempo breve, ma straordinario e indispensabile a tutti noi per essere qui oggi”.



L’autrice dialogherà con la Vice Sindaca Giulia Marchesini

Patrizia Vannini leggerà alcuni brani dal libro.

Per accedere sarà obbligatoria l’esibizione del green pass.

Prenotazione obbligatoria. Telefonare o scrivere in biblioteca (0516502222) nei seguenti giorni e orari: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.30

Per info biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it