Ad Anzola si inaugura la panchina rossa

Sabato 18 dicembre alle ore 9,30, verrà inaugurata una panchina rossa, nella zona antistante il Supermercato CONAD in via X settembre 1943.

L’iniziativa del Conad di Anzola vuole essere una testimonianza di solidarietà alle vittime di violenza e un impegno civile per dire basta alla violenza di genere in cui rientrano non solo i femminicidi, ma tutte le aggressioni, dalle minacce ai maltrattamenti, dallo stalking alle percosse, fino alla violenza psicologica, e fisica,ricordando che i diritti delle donne si difendono tutti i giorni.

Dice Juri Cervi:“Quest’anno abbiamo pensato alle donne per augurare a tutti un Natale pieno di di progetti di rispetto e di speranza. Desideriamo che la panchina rossa diventi il simbolo dell’impegno che vogliamo assumerci contro la violenza e la discriminazione delle donne per valorizzare le nostre madri, le nostre mogli, le nostre figlie, le nostre compagne, le nostre amiche, le nostre colleghe, perchè le donne rendono il mondo migliore e il Natale ha senso solo con la loro presenza.”

Saranno presenti: Juri Cervi, Direttore del Conad di Anzola, Giampiero Veronesi Sindaco di Anzola dell’Emilia e Giulia Marchesini Assessore alle pari opportunità.

Le “panchine rosse“ contro la violenza nascono come evoluzione dell’iniziativa nazionale “scarpe rosse”, campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Questo percorso di sensibilizzazione e di informazione è stato lanciato dagli “Stati Generali delle donne”. Il progetto, consiste nel dipingere di rosso alcune panchine dislocate nei parchi e nelle vie, con particolare attenzione alle zone di periferia, in ricordo delle donne vittime di femminicidio. Si tratta di simboli fisici che devono diventare contemporaneamente un luogo per diffondere consapevolezza e sensibilizzare sulla piaga sociale della violenza di genere, domestica, psicologica, sullo stalking e sul femminicidio e dare segni tangibili di un impegno quotidiano volto ad aiutare le donne a uscire da situazioni di violenza.

Tutte le panchine riportano il numero nazionale antiviolenza 1522 perché oltre che un momento di riflessione vogliono essere un strumento utile per indicare a chi ne avesse bisogno come iniziare un percorso di fuoriuscita dalla violenza.

Patrizia Vannini

Ufficio Stampa Comune di Anzola Dell’Emilia