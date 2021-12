Auguri e Festa del volontariato a Le Notti di Cabiria di Anzola

Martedì 21 dicembre ore 20.30

Le Notti di Cabiria

via Santi angolo di via Calari – Anzola dell’Emilia

L’ Amministrazione Comunale, le Associazioni di volontariato di Anzola e la Pro Loco Anzola Emilia vi invitano a una FESTA di scambio di auguri

(ore 20.00 ingresso in sala)

Potrete assistere alle ore 20.30 a un concerto di raffinate ARIE NATALIZIE

con il Marcello Molinari Quartet: Andrea Ferrario, sax tenore, Claudio Vignali, pianoforte, Giannicola Spezzigu, contrabbasso, Marcello Molinari, batteria.



Seguirà lo scambio degli auguri, che sarà accompagnato da un piccolo rinfresco per tutti i volontari e il pubblico presente.



Un’occasione per ritrovarci, in sicurezza, dopo due anni tanto duri e per rivolgere un ringraziamento ai Volontari, che sempre, e anche in questo periodo di pandemia svolgono un ruolo insostituibile di aiuto, di coesione, di collegamento.

Ringraziamo sin da ora le associazioni aderenti e i volontari impegnati nell’organizzazione e nella gestione della serata.



Prenotazione obbligatoria con ingresso libero previa esibizione del super green pass.

Per info e prenotazioni telefonare o scrivere in biblioteca nei seguenti giorni e orari: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.30

biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it – tel. 0516502222



(Partecipazione alle iniziative nel rispetto delle prescrizioni del contenimento del contagio da Covid-19)

Per leggere il programma di tutte le iniziative che commemorano il Rastrellamento vai al SITO