FdI (Bologna): Ennesimo incidente in A14 ribadisce necessità Passante SUD

Dopo l’ennesimo incidente avvenuto nel tratto bolognese dell’A14 che ha bloccato la viabilità, non solo in autostrada ma anche in Tangenziale, torniamo a ribadire come sia necessario completare l’anello Autostradale e della Tangenziale progettando il Passante SUD, così che qualsiasi evento che blocchi la circolazione possa essere aggirato percorrendo Autostrada e Tangenziale dall’altro lato, come in tutte le grandi Città Italiane.

Per non parlare dell’inquinamento che causa un blocco del genere. Altro che passante “green”.

Sembra banale, ma forse non lo è per la maggioranza a trazione PD che governa la nostra Città. Non si può essere ciechi e sordi di fronte a questa situazione.

FDI continuerà la sua battaglia per ottenere il Passante SUD certi che questa sia l’unica seria e vera alternativa possibile al Passante di Mezzo che, se realizzato, non produrrà altro che ulteriori danni, tanto in termini di blocco alla viabilità cittadina, quanto in termini di emissioni inquinanti, con buona pace della maggioranza che governa la Città di Bologna che si professa ambientalista a parole ma nei fatti è ben altro.



Francesco Sassone

Capogruppo FdI Comune di Bologna

Stefano Cavedagna

Consigliere FdI Comune di Bologna