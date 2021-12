Pagamento Tari, comunicazione Geovest

Geovest ha comunicato in mattinata al Comune che nelle lettere inviate per il pagamento della Tariffa rifiuti, il codice IBAN indicato nel frontespizio della fattura risulta incompleto. Per effettuare il pagamento attraverso bonifico bancario il codice IBAN da utilizzare è il seguente: IT32 R 03069 37062 074000920504 intestato a GEOVEST SRL. Nella causale di versamento va indicata data e numero fattura (in alto a destra nella prima pagina del documento).

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto