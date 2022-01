Bologna: Opera Padre Marella e Virtus Scherma annunciano la loro partnership

In occasione del 151° compleanno di SEF Virtus, lunedì 17 gennaio, Opera Padre Marella e Virtus Scherma annunceranno la loro partnership, alle 11.30 all’Angolo di Padre Marella, tra via Orefici e via Drapperie.

Il sodalizio, che verrà siglato ufficialmente con una donazione da parte della Società Sportiva bolognese, aveva avuto inizio lo scorso 6 dicembre in occasione di “Scia.. BOLO”, la rivincita olimpica tra il bianconero Luigi Samele, primo italiano a vincere una medaglia ai Giochi di Tokyo 2020, e l’ungherese tre volte campione olimpico Aaron Szilagyi.

“Scia.. BOLO“, che vuole diventare un contenitore per varie iniziative, sarà il cappello sotto il quale si disegnerà la partnership tra le due realtà.

INTERVERRANNO:

Michele Montani , Presidente dell’Opera Padre Marella

, Presidente dell’Opera Padre Marella Dr. Giuseppe Sermasi , Presidente Virtus Scherma

, Presidente Virtus Scherma Marcello Scisciolo, Vice Presidente di Virtus Scherma

Dr. Cesare Mattei, Presidente SEF Virtus

