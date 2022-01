Crevalcore, la Polizia Locale torna ad essere un servizio del Comune

A partire dal 2022, la Polizia Locale di Crevalcore, visto lo scioglimento dal 31 dicembre 2021 del corpo unico in capo all’Unione Terred’Acqua, torna tra i servizi diretti del Comune, presso l’Ufficio in via Garibaldi n. 29, per il quale a breve verranno individuate modalità e orari di apertura al pubblico.

La Polizia Locale di Crevalcore pertanto è contattabile temporaneamente al seguente numero: 329 2604617, indicativamente dalle ore 7:30 alle ore 18:30, e al seguente indirizzo mail: polizia.locale@comune.crevalcore.bo.it.

Le segnalazioni potranno continuare ad essere inserite in @ComuniChiamo, come avvenuto sino ad ora.

Sul sito istituzionale dell’ente verranno dati gli aggiornamenti.

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore