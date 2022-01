Deleghe in Città Metropolitana, incarico a Sara Accorsi (consigliera comunale a Persiceto)

Oggi (28 dicembre ndr) ho ricevuto dal Sindaco Matteo Lepore la delega per la Città metropolitana di Bologna al Welfare metropolitano e lotta alla povertà, Politiche per la casa.

Inizia una nuova importante partita: occuparmi di welfare, lotta alla povertà e politiche per la casa, anche in questo tempo di pandemia, sarà sfidante e chiederà prima di tutto un grande lavoro coordinato. Progetto di vita, percorso di autonomia, dignità sociale di ogni persona sono stati temi centrali della campagna elettorale a dimensione locale degli scorsi mesi.

Da oggi, con questo incarico, occorrerà inserirli nella dimensione allargata, dalla pianura all’Appennino, coordinandomi con chi amministra le singole realtà comunali, interloquendo con tanti soggetti pubblici e privati e con il prezioso mondo del terzo settore. Sarà questo sguardo allargato che a sua volta rafforzerà la capacità di elaborare progetti e soluzioni a favore anche del nostro paese, San Giovanni in Persiceto, e della nostra Unione Terre d’acqua.

Un grazie riconoscente fin da ora a tutte le persone che avranno la pazienza di fornirmi le istruzioni per ingranare la marcia giusta! A tutti i colleghi e le colleghe in città metropolitana auguro buon lavoro!

dalla pagina Fb di Sara Accorsi