Gioielli e orologi Messika: oro e diamanti per collezioni inimitabili

Quando si parla di gioielli, bisogna fare una distinzione fra due tipologie di brand: ci sono i marchi classici, che si attengono alle tradizioni, e quelli che invece tentano nuove vie, spingendo sempre di più sull’innovazione. Messika fa parte della seconda categoria, e questo spiega perché ad oggi viene considerato uno dei brand più innovativi del settore, per via delle sue peculiarità uniche. Si tratta infatti di un marchio molto giovane, che ha saputo farsi strada grazie alla sua capacità di anticipare (e di lanciare) nuove tendenze, come sempre a colpi di diamanti e di oro. Vediamo quindi di approfondire le caratteristiche e la storia di questo brand.

La storia di Messika e il suo impatto nella gioielleria

Messika è un brand molto giovane, dato che la sua fondazione risale al 2005, per mano di Valerie Messika. Valerie è figlia d’arte, considerando che il papà (Andre) viene considerato come uno dei tagliatori di diamanti più famosi della Francia. Come anticipato poco sopra, però, Messika non è un brand che si piega ai voleri della tradizione: tutto il contrario, considerando che negli ultimi anni è stato capace di lanciare tantissime nuove tendenze, conquistando una fetta importante del giovane pubblico mondiale. Chi è interessato a scoprire questi bellissimi gioielli di lusso, può ammirare le creazioni di Messika recandosi presso il Flagship Store di Pisa Orologeria, ad esempio. Ritornando alla storia, Valerie ha raccontato di aver sempre vissuto insieme ai gioielli: ad un certo punto, però, ha sentito l’esigenza di riempire quel vuoto di creatività che sentiva dentro.

Nasce così l’idea del brand Messika, come una sorta di attività di bottega: prima la creazione di gioielli per sé stessa, poi per gli amici, e infine per i clienti provenienti dai quattro angoli del globo. L’ispirazione non è un problema per Valerie, che trae spunto da ogni elemento che la circonda, dall’architettura alle strade, passando per le meraviglie delle città che visita.

Messika riscrive le regole della gioielleria di lusso

Da un lato Messika, che collabora con testimonial famosissime, utilizza forme d’espressione classiche come i gioielli e l’oro, ma dall’altro reinterpreta con le proprie creazioni il design e il significato dei propri preziosi. In sintesi, riesce ad ottenere un risultato molto innovativo e in linea con le esigenze delle donne di giovane età. Non solo bellezza, ma anche praticità: i gioielli di Messika, infatti, possono essere indossati tutti i giorni, anche quando si fanno attività dinamiche come il ballo, senza per questo causare alcun fastidio.

Un altro pilastro del successo dei gioielli di Messika è la loro audacia, con una sensualità che spicca, ma che non supera mai i limiti. Naturalmente la lavorazione delle pietre rasenta la perfezione, dato che qui la storia della famiglia di Valerie ha un peso notevole. Per quel che riguarda il design, Valerie ha una spiccata predilezione per alcuni colori come il blu, il rosa e il giallo, se si parla dei diamanti, oltre al bianco puro (il suo preferito). Il sogno di Messika per il futuro? Creare un gioiello che sia anche un orologio.