Persiceto, modifiche alla viabilità in circonvallazione Liberazione

Per consentire i lavori urgenti di riparazione condotte idriche in circonvallazione Liberazione, dalla mattinata di giovedì 20 gennaio e fino a venerdì 21 gennaio il previsto senso unico alternato nel tratto tra l’incrocio di via Modena e l’incrocio con via Castelfranco sarà trasformato in senso unico ad una sola direzione verso Nord.

Per chi proviene da Modena è istituito l’obbligo di svolta a sinistra sulla circonvallazione Liberazione o diritto in via Guardia Nazionale. Per chi proviene da via Guardia Nazionale non potrà svoltare a sinistra su circonvallazione Liberazione ma potrà proseguire diritto su via Modena o svoltare a destra su circonvallazione Liberazione.

Per accedere al parcheggio (ex Enel – Tigotá) l’entrata è consentita da via Modena con svolta su via Catalani mentre l’uscita è su via Leoncavallo per chi va verso Modena oppure su via Puccini con obbligo di svolta a sinistra sulla Circonvallazione Liberazione.

Si invita per quanto possibile a non utilizzare questo tratto di circonvallazione e a percorrere, per chi non deve recarsi in centro, la tangenziale.

Per chi si reca in centro sono consigliate le seguenti deviazioni:

per chi proviene da via Modena: voltare su viale della Repubblica (per chi deve recarsi verso la Stazione – zona nord di Persiceto) o su via Marzabotto (per chi é diretto verso il Cimitero – zona sud di Persiceto);

per chi proviene da via Castelfranco è consigliato deviare a sinistra all’altezza di via Montirone per recarsi verso Modena e all’intersezione con circonvallazione Veneto a destra per dirigersi verso Bologna.

Durante i lavori in circonvallazione Liberazione si potranno verificare rallentamenti e disagi alla circolazione mentre a causa della temporanea chiusura delle condotte idriche nelle zone adiacenti questo tratto di circonvallazione potranno verificarsi interruzioni o malfunzionamenti di fornitura dell’acqua.

