Domenica 27 febbraio, dalle ore 15

Piazza del Popolo, San Giovanni in Persiceto

Aspettando… il 148° Carnevale storico persicetano

Appuntamento in piazza del Popolo con la Corte di Re Bertoldo, artisti di strada e regali per tutte le bambine e i bambini.

A seguire festa in maschera presso il circolo TV con baby dance e merenda (ingresso gratuito).

Associazione Carnevale Persiceto in collaborazione con Circolo TV e Ritmo danza.