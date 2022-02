Bologna, vandalizzato giardino Norma Cossetto: il comunicato di FdI

Nella notte abbiamo scoperto che il giardino Norma Cossetto è stato vandalizzato dal collettivo OSA, che ne ha rivendicato il gesto. In particolare, oltre ad alcune scritte revisioniste, è stata coperta di vernice rossa la targa dedicata alla giovane Cossetto, studentessa picchiata e stuprata dai partigiani comunisti di Tito prima di essere gettata ancora viva in una foiba.

Condanniamo fermamente questo gesto e rimaniamo sconcertati di fronte ad una situazione del genere. Nel 2022, anche di fronte ad una legge che ha istituito il Giorno del Ricordo, c’è ancora qualche “rivoluzionario di sinistra”, come si definiscono loro stessi, che vuole negare le Foibe o, ancora peggio, giustificarle, come sembra facciano questi soggetti, che hanno “rinominato” la targa ad una partigiana, con tanto di stella rossa disegnata, quasi come fosse una minaccia o una giustificazione all’infoibamento degli italiani.

Domani, proprio in quel parco, alle 17.30 si terrà la Fiaccolata del Ricordo organizzata da Gioventù Nazionale, movimento giovanile vicino ad FdI, fiaccolata che il collettivo OSA vuole impedire, cercando di occupare il giardino (come hanno scritto sui loro social).

Ci aspettiamo che l’Amministrazione stigmatizzi senza se e senza ma questi gesti ignobili di cui occorre solamente vergognarsi. Su questi fatti non esiste opinione politica, i negazionisti e i giustificazionisti non riusciranno ad oscurare il ricordo di quegli orrori, per troppi anni negati.

Non c’è spazio per chi nega o giustifica le foibe ed il massacro degli italiani.

Si allegano link diretta Facebook ed immaginihttps://www.facebook.com/stefano.cavedagna/videos/271832941758845/?d=n

Stefano Cavedagna Consigliere Comunale FDI e Portavoce Nazionale Gioventù Nazionale

Francesco Sassone Capogruppo FDI Comune di Bologna

Marta Evangelisti Consigliere Comunale Fdi

Manuela Zuntini Consigliere Comunale Fdi

Felice Caracciolo Consigliere Comunale Fdi