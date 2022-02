Calderara, quinto appuntamento per la rassegna di teatro Spazio Reno

Prosegue venerdì 25 febbraio col quinto appuntamento “Andiamo a teatro?”, la rassegna invernale del Comune di Calderara. Sul palco del Teatro Spazio Reno alle ore 21 andrà in scena Mattia e il Nonno, a cura di Factory Compagnia Transadriatica, con Ippolito Chiarello e la regia di Tonio De Nitto. Mattia e il nonno è un piccolo capolavoro scritto da Roberto Piumini, uno degli autori italiani più apprezzati della letteratura per l’infanzia. In una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la dimensione di un sogno, nonno e nipote si preparano al distacco, a guardare il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli occhi di un bambino: in questo delicato passaggio di consegne il nonno insegna a Mattia, giocando con lui, a capire le regole che governano l’animo umano e come si può fare a rimanere vivi nel cuore di chi si ama. Una tenerezza infinita è alla base di questo straordinario racconto scritto con dolcezza e grande onirismo. Un lavoro che ci insegna con gli occhi innocenti di un bambino e la saggezza di un nonno a vivere la perdita come trasformazione e a comprendere il ciclo della vita.

“Andiamo a teatro?”, partita lo scorso 23 gennaio con “Naso d’argento” e giunta ora al quinto appuntamento, è una rassegna che va in scena fra gennaio e aprile: un cartellone ricco di contenuti stimolanti con spettacoli di alta qualità, nota caratteristica di una proposta che da sempre si rivolge prevalentemente ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, senza però dimenticare gli adulti e gli appassionati del teatro dialettale. Spazio Reno propone 8 date fino al 27 marzo, più una speciale e gratuita in occasione dell’Ecofesta 2022, iniziativa legata ai temi ambientali e della sostenibilità che si spera possa riprendere dopo due anni di interruzione dovuta all’emergenza sanitaria. Tutti gli spettacoli si svolgono in sicurezza e vengono gestiti in ottemperanza alle vigenti norme sanitarie relative all’emergenza Covid-19. Gli appuntamenti sono a cura di Culturara, il sistema culturale di Calderara di Reno.

Venerdì 25 febbraio – ore 21:00 – Mattia e il nonno

Factory Compagnia Transadriatica

spettacolo per bambini a partire dagli 8 anni e per adulti

teatro di narrazione

dal romanzo omonimo di Roberto Piumini

con Ippolito Chiarello

adattamento e regia Tonio De Nitto

Premio Eolo Awards 2020: Per aver proposto con estrema poesia e delicatezza, traendolo dal libro di Piumini, il tema della morte, così spinoso da offrire al pubblico dei ragazzi. Con l’interpretazione felice e leggera di Ippolito Chiarello, lo spettacolo si muove sulla sapiente e immediata riscrittura che Tonio De Nitto ha fatto del libro. La narrazione ci accompagna amorevolmente, mano nella mano, in compagnia del piccolo Mattia e di suo nonno, che da poco lo ha lasciato, in un viaggio fantastico attraverso uno scenario sempre vivo e pulsante, che ci fa comprendere in modo poeticamente profondo come tutte le persone che abbiamo amato non spariranno mai, rimanendo in maniera durevole dentro di noi.

Biglietti

Bambini e over 65 €5,00

Adulti €8,00

Riduzioni €7,00 Soci Coop Alleanza 3.0, Younger Card, Carta DOC

Info e prenotazioni

Teatro Spazio Reno

tel. 051.722700

teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it

È possibile prenotare anche presso:

Biblioteca Comunale Rinaldo Veronesi

tel. 051.6461247

biblioteca@comune.calderaradireno.bo.it

Casa della Cultura Italo Calvino

tel. 342.8857347

casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it

