Crevalcore: aggredisce la compagna, arrestato dai carabinieri di Sant’Agata Bolognese

Un uomo di 45 anni, dopo aver aggredito la compagna e minacciato di far del male ai suoi cani, per ritorsione, è stato arrestato dai carabinieri di Sant’Agata Bolognese.

I fatti sono accaduti lunedì pomeriggio fra Sant’Agata Bolognese e Crevalcore.

Il 45enne si era poi allontanato dall’abitazione facendo perdere le proprie tracce fino all’intervento degli uomini dell’Arma, che hanno localizzato l’individuo all’interno di un’enoteca di Crevalcore. Avvicinato dai militari si è mostrato subito aggressivo nei loro confronti, riportato alla calma è stato arrestato.

Successivamente la compagna dell’uomo ha raccontato del clima di inferno che era costretta a vivere da circa un anno e mezzo, con continui maltrattamenti e la minaccia di sottrarle i cani per gelosia.

Nei confronti dell’arrestato è stato preso il provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.