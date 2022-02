Crevalcore, avviso interruzione idrica giovedì 17 febbraio

Interruzione idrica programmata per lavori di manutenzione straordinaria.

Sorgeaqua Srl informa che, per lavori di manutenzione straordinaria, ci sarà una sospensione dell’acqua potabile che interesserà esclusivamente Palata Pepoli, nella zona di:

via Provanone del civico 4000 al civico 4616

via L. da Vinci

via G. Galilei

La sospensione sarà nella giornata di giovedì 17 febbraio 2022 dalle ore 13:30 alle ore 17:30, salvo imprevisti.

L’orario di riattivazione del servizio è indicativo e può variare in seguito ad imprevisti tecnici.

Per ogni ulteriore informazione contattare direttamente Sorgeaqua Srl:

Tel. 0535 91985 – Fax 0535 91196

E-mail: info@sorgea.it

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore