Bologna, tre giorni di celebrazioni in ricordo di padre Gabriele Digani

Il 27 marzo padre Gabriele Digani avrebbe compiuto 81 anni, mentre il 25 marzo ricorre 1 anno dalla sua scomparsa: due date così vicine da essere l’occasione perfetta per celebrare un uomo tanto amato da tutti con una tre giorni di iniziative organizzate dall’Opera Padre Marella.

Venerdì 25 marzo, alle 11.30, all’Angolo tra via Orefici e via Drapperie ci sarà un omaggio musicale “felsineo” a cura di Fausto Carpani accompagnato da Giovanni Tamburini, alla presenza di una rappresentanza dei diaconi che stanno continuando la questua all’Angolo raccogliendo l’eredità di p. Gabriele e di Padre Marella prima di lui.

“Con grande commozione vogliamo celebrare il ricordo di padre Gabriele – ha commentato Michele Montani, Presidente dell’Opera Padre Marella – iniziando proprio nel giorno della sua scomparsa, avvenuta inaspettatamente il 25 Marzo dello scorso anno. Era un instancabile continuatore della testimonianza del Beato Padre Marella, e vogliamo invitare tutta la cittadinanza a passare per un affettuosa testimonianza di gratitudine per il suo lungo servizio.”.

Sabato 26 marzo poi, dalle ore 10.30 ci si ritroverà presso la Comunità del Pronto Soccorso Sociale in Via del Lavoro 13 per l’intitolazione della struttura stessa a p.Gabriele Digani. Inoltre, alle 11.00, nell’occasione della solenne concelebrazione presieduta dal Vicario Generale Mons. Silvagni, verrà ufficialmente inaugurato, nella chiesina dei Ss. Carlo Borromeo e Vincenzo De’ Paoli, il Reliquiario artistico realizzato dalla Diocesi in occasione della Beatificazione di don Olinto Marella. Non potendo essere accolti tutti i partecipanti in chiesa, si provvederà a rendere diffuso all’esterno dell’area cortiliva l’audio della celebrazione.

Infine, domenica 27 marzo, giorno in cui ricorre il compleanno di p. Gabriele Digani, alle 11, il parroco di Boccassuolo, località della sua nascita e della sua sepoltura, benedirà la sua tomba. Chi volesse presenziare è benvenuto. Lo stesso giorno, sempre alle 11, presso il Museo Olinto Marella, è organizzata una visita guidata speciale e dedicata a p. Gabriele: ingresso su prenotazione attraverso il sito https://museo.operapadremarella.it/visite/

Ufficio stampa Opera Padre Marella