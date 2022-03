Il weekend nei musei di Persiceto

Venerdì 18 marzo al Planetario “Con l’astronave in viaggio tra i pianeti”, proiezioni del cielo, primo turno ore 21, secondo turno ore 22.

Fisica Experience per grandi e piccoli sabato 19 marzo alle ore 10, visita guidata gratuita su prenotazione, domenica 20 marzo alle ore 17 seguirà il laboratorio “Origami: l’arte di piegare la carta” per bambini dai 7 anni in su. Ritrovo dentro al Chiostro di San Francesco davanti alla porta a vetri 5 minuti prima dell’inizio senza salire le scale.