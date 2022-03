Persiceto, sostituzione massiva dei contatori elettrici

Da martedì 1° marzo 2022 la Cooperativa Edile Appennino provvederà alla sostituzione massiva dei contatori elettrici per conto di E-Distribuzione sul territorio comunale. Gli incaricati si presenteranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento. Durante la sostituzione del contatore ci sarà una brevissima interruzione di energia elettrica.

La sostituzione dei contatori attuali – pur funzionanti – con quelli di nuova generazione, deriva da provvedimenti normativi, che pur non ponendo in capo al Distributore l’obbligo esplicito della sostituzione immediata dei contatori, hanno stabilito condizioni che rendono comunque necessario che le imprese distributrici, in qualità di esercenti l’attività di misura, adottino sistemi di misurazione cosiddetti “intelligenti”.

L’intervento di sostituzione non richiede alcuna modifica del contratto di fornitura di energia elettrica in essere né la stipula di un nuovo contratto. Per l’intervento di sostituzione non è dovuto alcun compenso agli operatori che eseguiranno l’operazione.

L’attività di sostituzione sarà svolta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.00 e terminerà indicativamente nel mese di giugno. Le date precise saranno comunicate tramite avvisi esposti, con qualche giorno di anticipo, all’ingresso degli immobili interessati dalla sostituzione.

Per richieste di informazioni e verificare l’identità degli operatori è possibile contattare i seguenti recapiti: – tel. 340.1353209 oppure 345.0921693; – programmatori.e-distribuzione@cea-coop.it; – per identificare l’operatore incaricato della sostituzione è inoltre possibile chiedere a quest’ultimo di generare un codice Pin, da verificare chiamando il numero verde 803.500 e selezionando il tasto 4 o utilizzando il servizio dedicato e-Pin su App o sul sito di e-distribuzione.

