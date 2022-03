Persiceto, uomo ruba al centro commerciale Porta Marcolfa

I Carabinieri di Persiceto hanno arrestato, nei giorni scorsi, un 44enne all’uscita da Porta Marcolfa, centro commerciale di San Giovanni in Persiceto.

L’uomo, segnalato da un addetto alla sicurezza, è stato fermato dagli uomini dell’Arma e trovato in possesso di diverse bottiglie di alcolici, pezzi di formaggio e alcune lamette da barba, sottratte dal centro commerciale, materiale per un valore di circa 260 euro.

Si è poi scoperto che il soggetto aveva nascosto la refurtiva all’interno di una borsa modificata in grado di eludere il sistema anti taccheggio.