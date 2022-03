Sant’Agata: da Automobili Lamborghini donazione per l’Ucraina

Sant’Agata Bolognese, 8 Marzo 2022. – Automobili Lamborghini è profondamente rattristata dagli eventi in Ucraina e osserva la situazione con grande preoccupazione.

Per sostenere le vittime di questo drammatico conflitto, l’azienda sta preparando una donazione in favore di UNO-Flüchtlingshilfe e.V. (UN Refugee Aid), partner di lunga data del Gruppo Volkswagen che fornisce un supporto cruciale e pratico sul campo. La donazione sarà devoluta direttamente all’UNHCR – l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati – che opera in Ucraina dal 2014.

Alla luce della situazione attuale, il business in Russia è stato sospeso.

Lamborghini auspica una rapida fine delle ostilità e un ritorno alla diplomazia.

