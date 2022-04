Accoglienza profughi Ucraina: si presti particolare attenzione ai minori ucraini non accompagnati

“Sono circa 50 i minori ucraini non accompagnati presenti oggi a Bologna ed ospitati in 25 famiglie, ma dalla commissione odierna è emersa la consapevolezza che ci sono presenze non registrate, a causa anche la paura di affidarli a terzi sconosciuto e anche il timore che possano essere soggetti a situazioni malavitose.

Per affrontare il tema Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno oggi in discussione, affinché il comune si faccia promotore di una campagna informativa per reperire tutori. Infatti riteniamo prima necessario, fare comprendere bene quali siano i requisiti necessari e la natura temporanea e non definitiva, legati questo ruolo. Senza una campagna informativa mirata e corretta si rischi di creare confusione, dimostrazione ne è il fatto che la disponibilità iniziale data da 900 nuclei inseriti nel progetto Vesta, si sia poi ridotta in fase di conferma a soli 182”.

Lo dichiarano

Francesco Sassone Capogruppo FDI Comune di Bologna

Marta Evangelisti FDI Consigliere Comunale di Bologna