Calderara, aggiornamento Emergenza Ucraina

I cittadini ucraini ospitati a #Calderara , in parte presso il CAS (Centro di accoglienza straordinario) del Comune, in parte con ospitalità in famiglia, ad oggi sono 50, di cui 22 bambini tra i 2 ed i 16 anni, e 28 adulti.

Dopo aver avviato tutti i necessari percorsi sanitari, adesso, anche grazie alle donazioni ricevute, da parte vostra e di diverse aziende del territorio, stiamo organizzando come Comune l’istituzione di una scuola di italiano sia per i bambini che per gli adulti. Naturalmente, anche l’Istituto Comprensivo, che ringrazio per il puntuale monitoraggio, è pronto ad accogliere i bambini che si iscriveranno presso le scuole del territorio. Parallelamente, con la disponibilità delle associazioni sportive del territorio, si sta organizzando anche l’inserimento al momento per il calcio ed il basket.

Sono diverse, quindi, le azioni messe in campo, e che a breve prenderanno forma, per creare i giusti e necessari percorsi di inclusione.

Stiamo anche lavorando come Comune, grazie all’impegno di un’azienda privata (vi dirò a breve i dettagli appena tutto sarà pronto) alla creazione di un secondo CAS, di un secondo centro di accoglienza sul nostro territorio.

Nel ringraziare tutti per la risposta attiva come comunità, ricordo l’IBAN del Comune aperto ad una raccolta fondi per dare sostegno a chi arriverà o è già arrivato a Calderara. L’iban è IT 06 Z 03069 02477 100000300089, causale (da scrivere sempre): sostegno popolazione Ucraina.

Chiunque ha bisogno di notizie o segnalare arrivi, ospitalità, etc, o segnalare propri immobili vuoti da inserire nel sistema SAI può scrivere a segreteria.sindaco@comune.calderaradireno.bo.it oppure telefonare al numero del COC 0516461240

dalla pagina Fb Giampiero Falzone