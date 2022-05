14-15 maggio: Torna “Tutti a raccolta!” nell’ambito della campagna “Plastic-FreER”

Torna, anche per il 2022, l’iniziativa ‘Tutti a raccolta’ promossa dal CTR Educazione alla Sostenibilità di Arpae, nata per affiancare la campagna regionale #Plastic-FreER, strategia per la riduzione dell’incidenza delle plastiche sull’ambiente.

I Centri di Educazione alla Sostenibilità (Ceas) sul territorio regionale hanno pianificato diverse iniziative per sensibilizzare cittadini e famiglie al tema dell’inquinamento da plastica (e non solo), organizzando delle vere e proprie azioni di pulizia in aree di interesse pubblico come aree verdi, aree fluviali e marine, dove questo genere di inquinamento va a concentrarsi maggiormente.

Quest’anno i Ceas saranno affiancati da funzionari volontari dell’Agenzia delle Entrate, che condividono con il Ministero dell’Ambiente l’obiettivo di contrastare l’inquinamento ambientale, sensibilizzando i dipendenti al riciclo e riducendo l’uso quotidiano di materiali non riciclabili, come espressamente indicato nel Piano Triennale di Azioni Positive 2021-2023 dell’Agenzia.

Nove i CEAS impegnati, con iniziative che interesseranno numerosi comuni in sette province.

Questo il programma completo di “Tutti a raccolta!” (ad oggi, in costante aggiornamento).

14 e 15 Maggio

il Ceas Tresinaro-Secchia organizza in tre date –11, 14 e 21 maggio – la pulizia dei cortili e giardini scolastici, nei Comune di Scandiano, Castellarano e Rubiera.

Con la partecipazione delle classi del percorso NoWaste dell’istituto superiore P. Gobetti di Scandiano (qui la locandina), Istituto Comprensivo di Castellarano, e scuola primaria M. Polo di Rubiera.

L’evento vedrà la collaborazione di Legambiente Forlì-Cesena, Guardie Ecologiche Volontarie GEV- Forlì, Alea Spa l’Istituto Comprensivo 4 di Forlì (qui la locandina).

In particolare, il 14 maggio è prevista la raccolta di rifiuti nella zona umida di Ca de Mandorli e la pulizia collettiva del torrente Idice a San Lazzaro di Savena.

Il 16 e il 18 maggio si terranno invece uscite educative con classi della scuola primaria di Calderino, IC Monte San Pietro, e la scuola primaria di Monte San Giovanni. Oltre alla pulizia, è prevista una lezione all’aperto legata ai temi di inquinamento da plastica.

Qui la locandina dell’evento e maggiori info per partecipare.

4 e 5 Giugno

Il Ceas Geol@b Aps organizza due iniziative:

sabato 4 giugno un’intervento di pulizia lungo il fiume Santerno con attività educativa di raccolta di microplastiche (qui la locandina);

domenica 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’ambiente, una manifestazione con eventi dedicati presso la propria sede, in collaborazione con enti locali, associazioni ambientaliste e altri partner del territorio (qui la locandina).

“#Plastic-freER” nasce in coerenza con Il ‘Piano d’Azione dell’Unione europea per l’economia circolare’, che mira a individuare soluzioni alternative alla produzione e consumo usa e getta della plastica e alla sua dispersione nell’ambiente, e che oltre al riciclo promuove da un lato riduzione, riuso e rigenerazione della materia, dall’altro nuovi modi di produrre e di consumare.

La campagna si traduce in azioni concrete che coinvolgono la cittadinanza, ma anche dimostrative e di sensibilizzazione e che vede, tra le 15 azioni previste, una campagna educativa a cura della Rete di Educazione alla Sostenibilità coordinata da Arpae.

