A Persiceto sabato 7 e domenica 8 maggio “Commerciantinfesta”

Sabato 7 e domenica 8 maggio appuntamento nel centro storico di San Giovanni in Persiceto con “Commerciantinfesta”, la tradizionale festa dei commercianti persicetani, a cura di Ascom-Confcommercio in collaborazione con Associazione turistica Pro Loco e Comune.

XVIIa edizione della festa (dalle ore 9 alle 23) con negozi aperti e commercianti che proporranno tante offerte e sconti speciali. Inoltre spettacoli musicali, danza e animazioni (per grandi e bambini) per tutto il paese e possibilità di acquistare prodotti gastronomici. Sabato 6 (dalle ore 21) in via Gramsci “Super Lips” in concerto, (ore 21) piazza del Popolo inaugurazione restauro facciata palazzo comunale, a seguire (ore 21:30) la Compagnia Il Posto propone Spettacolo di Danza Verticale Skyline. Domenica 8 (dalle 9 alle 23) centro storico apertura gazebo e attività commerciali, (ore 16) piazza del Popolo “No Name Trio” in concerto, Porta Garibaldi spettacolo di burattini, via Gramsci spettacolo musicale. In entrambe le giornate (dalle 17) crescentine, piadine e patatine fritte a cura della Parrocchia di San Giovanni Battista.