Anzola: buon compleanno, Biblioteca!

La Biblioteca comunale di Anzola dell’Emilia compie vent’anni. Il 1° maggio del 2002 fu inaugurata la mediateca che l’architetto Italo Rota collocò al centro dell’ex edificio scolastico del paese, aggiungendo un piccolo volume all’estremità di un’ala del corpo di fabbrica. Per celebrare questo importante appuntamento l’amministrazione comunale ha previsto una serie di eventi che precedono e seguono la data in questione.

Domenica 1° maggio ore 10.30, all’interno della biblioteca, inaugurazione della mostra “Bibl’io Cosa ci vado a fare in Biblioteca 1 luogo in 14 parole e 14 foto” di Stefano Bortolani. Seguirà brindisi con i presenti per festeggiare il compleanno della Biblioteca con la presenza del Sindaco Giampiero Veronesi.

Tra gli appuntamenti del mese di maggio si segnala: venerdì 6 maggio ore 20, Sala polivalente della Biblioteca, Spettacolo per bambini e grandi “L’appuntamento del signor Nessuno” con Alfonso Cuccurullo (narrazione) Vito Baroncini (lavagna luminosa) Federico Squassabia (musica dal vivo al piano). Giovedì 12 maggio ore 20.30, Sala polivalente della Biblioteca, rassegna Pagine locali “A Capo Nord bisogna andare due volte” (Edizioni La Meridiana). L’autrice Valeria Alpi ne parla con Stefano Bortolani, fotografo e viaggiatore.

Le biblioteche di Anzola e Crevalcore verso il futuro | 2002-2022

Martedì 10 maggio ore 20.30, Sala polivalente della Biblioteca “Leggere in digitale: il progetto emilib”. Conferenza con Maria Chiara Corazza, U.O. Gestione, sviluppo della raccolta Biblioteca Sala Borsa di Bologna. Introduce l’Assessore alla Cultura del Comune di Anzola Danilo Zacchiroli. Martedì 17 maggio ore 18.30, Piccolo Teatro di Crevalcore c/o Centro socio-culturale Viale Caduti di via Fani 302 “Dalle biblioteche in rete alla rete di biblioteche: un lavoro di squadra”. Dialogo con Roberta Turricchia, Presidente AIB – sezione Emilia Romagna. In collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Crevalcore. Nell’occasione i bibliotecari presentano ReBiT, la neo costituita Rete Bibliotecaria delle Terred’Acqua.

L’ingresso agli eventi è gratuito, fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria in biblioteca dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 il sabato dalle 9 alle 12.30: biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it