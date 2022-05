Crevalcore: “4 passi nel Medioevo”, i ringraziamenti degli organizzatori

I sempar in baraca ringraziano di cuore le numerose persone che, nonostante il maltempo, nelle giornate di sabato e domenica hanno visitato 4 passi nel Medioevo. Ringraziamo quella parte di loro che frequentando il nostro stand gastronomico, od il bar, hanno fatto sì che il nostro impegno non diventasse un disastro economico. Un grande ringraziamento va ai rievocatori che con passione e professionalità, nonostante le difficoltà dovute al maltempo, hanno continuato con il sorriso ad accogliere ed a stupire i visitatori. Ed in ultimo, ma non per importanza, un grandissimo ringraziamento a Massimiliano Lo Cicero e i suoi ragazzi e ragazze delle 13 Porte per il grande aiuto e l’abnegazione con cui hanno organizzato e portato a termine 4 passi nel Medioevo.

dalla pagina Fb de I Sempar in Baraca