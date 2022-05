Verso le 17 della giornata di ieri, mentre percorreva in monopattino via Calanca a Palata Pepoli, frazione di Crevalcore, una donna di 48 anni ha perso l’equilibrio cadendo sull’asfalto e riportando gravi conseguenze.

La donna, portata via dal luogo con l’ausilio dell’elisoccorso del 118, è ora ricoverata nella rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna con prognosi riservata.