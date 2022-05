FDI: Aeroporto, i cittadini chiedono chiarezza

Abbiamo chiesto, ancora una volta, all’assessore Orioli di chiarire la situazione aeroportuale, soprattutto sui voli notturni, anche a fronte della notizia di aumento del numero da parte di una importante compagnia low cost e dall’altra, tenuto conto dell’ambizioso piano industriale di società Aeroporto Marconi SPA, che offrirà visibilità e posti di lavoro. Poi però ci sono i cittadini, che continuano a lamentare rumore, soprattutto notturno e attendono rassicurazioni sotto il profilo della salute, visto che un approfondito studio epidemiologico non è nel calendario.

La maggioranza la smetta di mettere la polvere sotto il tappeto e di arroccarsi sempre dietro un ordine del giorno che non ha trovato neppure integrale compimento nei contenuti. Lo stesso PD che lo scorso mandato bocciò un odg che proponeva una indagine sulle ripercussioni dell’inquinamento acustico sulla salute dei bambini.

Sviluppo e salute devono e possono coesistere, come in altre città.

Tocca all’Amministrazione assumere posizioni e fare scelte, anche quando sono scomode e anche quando non c’è nessuna campagna elettorale.

Dopo anni di segnalazioni da parte delle opposizioni e dei cittadini sul problema del rumore, non vedere mai nessuna volontà concreta di cambiamento la dice lunga.