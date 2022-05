Giornata regionale della Polizia locale, qualità e innovazione al servizio dei cittadini

Al servizio pubblico della polizia locale è dedicata la giornata di venerdì 13 maggio, istituita nel 2018 dalla Regione nell’ambito della legge di riforma del Corpo di polizia territoriale, che si torna a celebrare dopo due anni di stop causato dalle restrizioni dovute alla pandemia. Una ‘festa’ in cui nel pomeriggio, nella Terza Torre della Regione, a Bologna, sono state conferite due onorificenze e dato il benvenuto a una rappresentanza degli oltre 300 agenti assunti, peraltro con nuove modalità di reclutamento.

Tra le iniziative della Giornata in Terza Torre, un seminario sul ruolo e sul futuro della Polizia locale, e in particolare di quali cambiamenti questo organo di sicurezza, che in regione conta quasi 4mila operatori tra agenti e ufficiali, di cui 1.589 donne (40%) e 2.327 uomini (60%), metterà in atto anche alla luce delle recenti esperienze dettate dalla pandemia e dall’arrivo di nuove forze impiegate a livello locale.

Sono stati poi presentati i 334 agenti neoassunti in seguito ai due concorsi unici indetti dalla Regione nel 2020 e 2021, rappresentati da due dei più giovani: Sara Chiappini del 1997, assunta nella Polizia locale del Comune di Piacenza e Mario Scarlata, classe 1999, assunto in quella di Parma.

regione.emilia-romagna.it