Lutto nel mondo dell’imprenditoria salese

Oggi (16 maggio ndr) ci ha lasciato Norberto Rappini importante imprenditore, capitano d’azienda, di Sala Bolognese.

Norberto è conosciuto da tutti per la sua umanità, per il suo altruismo, per la voglia di stare insieme e lavorare affinché il futuro di tutti possa essere migliore, e questo lo ha fatto fino all’ultimo.

Ha creato, Rappini, un impero cominciando da zero, elaborando, studiando, sperimentando, con tenacia e senza mai perdersi di spirito, credendo nei giovani, investendo sui giovani, dando fiducia ai giovani.

Ha fondato aziende sui territori che hanno creato opportunità di benessere per cittadini per le loro famiglie.

Sempre pronto a sostenere iniziative socio-culturali, opere che hanno abbellito e dato lustro al territorio, eventi culturali, coinvolgendo imprenditori, amici e Amministrazione.

Sempre accanto alle associazioni di volontariato, pronto ad aiutare in tutti i modi per lui possibili la Comunità di Sala Bolognese.

Norberto è stato accanto a noi in Consiglio Comunale in alcuni mandati.

È stato punto di riferimento per gli imprenditori della zona industriale di Sala Bolognese (e non solo). Ha, con il suo modo umile ma determinato, aiutato in ogni campo, cercando le soluzioni ad ogni piccolo o grande problema.

Ha fatto tutto questo, senza voler essere il protagonista, senza schiacciare il piccolo per prendersi posto nel diventare più grandi, Rappini ha dato l’esempio ed è un esempio. Oggi proviamo a raccogliere il testimone dei suoi modi, del suo essere concreto e discreto.

Rimane, fra i segni più evidenti, la grande scultura dedicata ai musicanti di Brema a fianco alla rotonda sulla Trasversale, voluta fortemente da Norberto proprio per il suo messaggio: in una comunità tutti hanno un ruolo, ed è importante che sia così, ed insieme con determinazione e rispetto reciproco si raggiungono comuni obbiettivi.

Condoglianze a Marta, Luca e Manuela… a voi un forte e sincero abbraccio.

Pronti per continuare a “fare”… come ci ha insegnato Rappini.

Il Sindaco Emanuele Bassi ed il gruppo Condividere Sala Bolognese