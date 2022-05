NoiSiamoLeScuole: il videodoc dell’IIS Archimede di San Giovanni in Persiceto

Questa settimana l’ IIS Archimede di Persiceto è stato protagonista di Le Scuole , il canale pensato dal Ministero dell’Istruzione per raccontare le storie, le eccellenze, i progetti didattici e le esperienze innovative delle istituzioni scolastiche di tutta Italia.

L’IIS Archimede non è solo una scuola, ma un pezzetto di San Giovanni in Persiceto. Un tassello fatto di idee, persone, progetti, che si unisce ad associazioni e istituzioni del territorio per costruire insieme un’unica, grande comunità… e questo video lo racconta benissimo!