24, 25 e 26 giugno, a Persiceto la “Fîra di Âi”

Da venerdì 24 a domenica 26 giugno torna a Persiceto la “Fîra di Âi”, tradizionale fiera degli agli in occasione della ricorrenza del Santo Patrono (24 giugno), promossa da Comune, Associazione Carnevale Persiceto e Confcommercio Ascom Bologna. Il centro storico sarà animato da spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici, sport e attività di intrattenimento per grandi e bambini.

Persiceto si appresta a festeggiare l’arrivo dell’estate con la “Fîra di Âi” (fiera degli agli), ricorrenza particolarmente evocativa per la popolazione persicetana perchè combina insieme tradizione religiosa e agricola: da un lato infatti, si celebra la natività del patrono San Giovanni Battista (24 giugno), dall’altro questa data si lega al solstizio d’estate, con tutti i suoi riti magici fra cui la raccolta di aglio ed erbe officinali come protezione contro le streghe o la raccolta notturna di noci a piedi scalzi per produrre il miglior “nocino”.

Nelle piazze e nelle vie del centro storico la fiera proporrà tante occasioni di intrattenimento per grandi e piccoli: spettacoli musicali, bancarelle, artigianato artistico, street food e altro ancora.

La manifestazione sarà anticipata giovedì 23 giugno alle ore 21 dal 49° Concerto di San Giovanni all’interno dell’omonima Collegiata in piazza del Popolo, con la partecipazione del Coro Ragazzi Cantori di San Giovanni – Leonida Paterlini e dei cantori della “Schola Cantorum” accompagnati all’organo da Emanuele Gherli e diretti da Marco Arlotti; verranno eseguite musiche di Anglea, Conte, Elgar, Eybler, Gasparini, Gjeilo, Gretchaninov, Koppin, Rheinberger, Sharpe, Valls, Zieleński. Ingresso libero.

La fiera prenderà ufficialmente il via venerdì 24 giugno alle ore 18.30 con l’apertura degli stand gastronomici ed espositivi, del mercatino dell’artigianato artistico in corso Italia e del Luna Park e degli spazi gestiti dalle associazioni sportive in Parco Pettazzoni.

Sul palco in piazza del Popolo si alterneranno due serate musicali: venerdì 24 giugno alle ore 22.00 si esibirà la Anthera Cover Band, con un tributo alla musica anni ’80 e ’90, mentre sabato 25 giugno seguirà Radio Stella Live, con la conduzione di Andrea Barbi e la partecipazione come ospiti d’eccezione di The Creatures, Viola Valentino, Rockets, Sandy Marton. Altre esibizioni di musica dal vivo animeranno in via Ungarelli, via Pellegrini e via Guardia Nazionale.

Come da tradizione, alla fiera parteciperanno anche alcune associazioni sportive locali che saranno in piazza per farsi conoscere con esibizioni e dimostrazioni: durante tutta la durata della fiera, in parco Pettazzoni, Unione Polisportiva Persicetana, Bellavita, Future Club, Centro Wushu Emei Shan e Arcieri di Re Bertoldo proporranno divertenti attività per grandi e piccoli e saranno a disposizione per informazioni. Inoltre, sul palco in piazza del Popolo, si alterneranno alcune esibizioni: venerdì 24 giugno alle ore 21.15 è in programma l’esibizione di yoga di Manuela Grazioli, mentre domenica 26 giugno alle ore 21.00 si potrà assistere allo spettacolo “Happy” a cura della Scuola Street Dance Studio, che porterà in scena la fiaba di Cappuccetto Rosso, riadattata al tempo del Covid e riletta in chiave ironica e giocosa.

In piazza Cavour, l’associazione turistica Pro Loco proporrà due eventi dedicati ai più piccoli: sabato 25 giugno dalle 8.30 alle 12.00, bambini e bambine sono invitati a una mattinata di pittura e creatività (iscrizione € 5,00), mentre domenica 26 giugno dalle 9.30 la piazza ospiterà i giochi di una volta dell’associazione Ludopuzzle, trenta ecogiochi costruiti in legno per mettere alla prova l’abilità e l’ingegno di tutta la famiglia.

Sabato 25 giugno alle ore 18 si terrà l’inaugurazione dell’Emporio solidale “Il Gelso”, un punto di riferimento per sostenere le persone in difficoltà, ridistribuire le eccedenze alimentari e creare un circolo virtuoso di volontariato che coinvolga tutta la comunità. Domenica 26 giugno alle ore 17 seguirà l’inaugurazione della Linea 1 della Metropolitana culturale persicetana dedicata al Carnevale storico, con partenza da piazza del Popolo; il progetto “Metropolitana Culturale Persicetana” prevede l’individuazione e la promozione di percorsi sul territorio comunale, definiti da linee con un numero e colore diverso come nelle vere metropolitane, per evidenziare aspetti caratteristici della storia e del patrimonio culturale persicetano.

Durante la fiera sarà anche possibile ammirare alcuni dei migliori esemplari di artigianato dell’associazione “Il Punto Antico”, in occasione della mostra allestita all’interno della Chiesa di Sant’Apollinare (via Sant’Apollinare 4) in occasione dei 25 anni di attività. Apertura dal venerdì alla domenica ore 9.30-12.30 e 15-22. Ingresso libero.

Ufficio stampa Comune Persiceto