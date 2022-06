Chiude la libreria Feltrinelli di via dei Mille a Bologna

Sarà il 10 luglio l’ultimo giorno di apertura per la storica libreria Feltrinelli di via dei Mille nel centro di Bologna.

Questa la notizia comunicata dallo storico marchio editoriale che ha voluto inoltre ribadire “il pieno mantenimento dei posti di lavoro per i librai del punto vendita che in questi anni hanno offerto ai lettori di Bologna un servizio di eccezionale qualità e di amore per i libri, è una risposta alle recenti trasformazioni della città e dei suoi quartieri”.

“Dotata di una natura prevalentemente commerciale, via dei Mille è stata una delle protagoniste di queste trasformazioni, soggetta, negli ultimi anni, a una progressiva riduzione dei flussi cittadini. Feltrinelli è da sempre particolarmente attenta a leggere e comprendere le evoluzioni delle abitudini delle persone e a intercettare i luoghi in cui gli interessi, le passioni e i gusti dei lettori si concentrano e mutano forma nel tempo”.

Librerie Feltrinelli non esclude un futuro impegno in realtà più vicine ad una sorta di librerie di quartiere “che possano diventare punto di riferimento e luogo di aggregazione, condivisione e di comunità”.