Formazione, dalla musica al cinema: 2 bandi e 4,6 milioni di euro per lo sviluppo delle industrie culturali e creative

La Regione Emilia-Romagna sostiene lo sviluppo delle industrie culturali e creative, anche attraverso il finanziamento di attività formative per le persone che vogliano intraprendere o rafforzare i propri percorsi lavorativi in questi settori.

Sono due i nuovi bandi – in attuazione di quanto previsto dai programmi regionali per lo sviluppo del settore musicale, in materia di spettacolo e da quello di cinema e audiovisivo – con cui la Regione investe in un’offerta formativa che aumenti le competenze dei lavoratori in questi ambiti. Obiettivo è intercettare le potenzialità di occupazione di queste aree professionali e favorire i processi di innovazione e di crescita.

Complessivamente le risorse europee Fse+ destinate a questi due nuovi bandi sono 4 milioni e 600 mila euro e sono destinate agli enti di formazione accreditati, che potranno progettare azioni formative in questi ambiti specifici, anche valorizzando collaborazioni con imprese e istituzioni del territorio.

Spettacolo dal vivo

Per lo spettacolo dal vivo sono disponibili 3 milioni di euro di risorse del Fondo sociale europeo, Programma regionale Fse+ 2021/2027 per tre tipi di interventi formativi finanziabili: percorsi di formazione (240-600 ore) per il conseguimento di un Certificato di Competenze o di Qualifica Professionale dell’area “Produzione artistica dello spettacolo”; percorsi di formazione permanente (50-150 ore) per persone già in possesso di conoscenze in quell’area professionale e che abbiano necessità di nuove competenze tecniche; percorsi di alta formazione (300-1.000 ore) per acquisire competenze specialistiche, a sostegno dei processi di qualificazione, rafforzamento e innovazione del sistema regionale dello spettacolo dal vivo.

I progetti devono essere presentati entro il 26 Luglio 2022.

Cinema e audiovisivo

Il bando per il cinema e l’audiovisivo è finanziato con 1 milione e 600 mila euro di risorse, sempre Fse+ 2021/2027. Potranno essere candidati progetti riguardanti percorsi di formazione (240-600 ore) per il conseguimento di un Certificato di Competenze o di Qualifica Professionale dell’area “Produzione artistica dello spettacolo”, a esclusione della qualifica di “Tecnico organizzazione eventi” e con particolare attenzione alla qualifica “scenografo”, “costumista”, “tecnico del suono” e “tecnico delle luci”; percorsi di alta formazione (240-800 ore) rivolti a persone con conoscenze-capacità attinenti l’area professionale.

I progetti di questo bando devono essere presentati entro il 28 Luglio 2022.

