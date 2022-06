Persiceto, il Nuovo Rifugio di Amola compie 10 anni

Il Nuovo Rifugio di Amola è un’Associazione di volontariato costituita nel 2005, formata da un gruppo di Volontari che rispettano ogni forma di vita e che si occupa in particolar modo della custodia e cura dei cani abbandonati, ritrovamenti e/o rinunce di proprietà, della tutela e del controllo della popolazione canina e la prevenzione del randagismo nel territorio.

Nel giugno del 2012 abbiamo realizzato una nuova struttura all’avanguardia del Canile di San Giovanni in Persiceto intitolata a Stefano Romagnoli, progettata con particolare attenzione in base alle esigenze dei cani ospitati che ha dato ulteriore slancio all’attività, grazie all’aiuto dei Comuni di Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto e dei Sostenitori.

Quest’anno, in occasione della celebrazione per il decennale, abbiamo organizzato un evento intitolato “festeggiAMOLA” a cui ha partecipato il Consigliere del Comune di Sant’Agata Bolognese, Carmine Barlotti, che ringraziamo infinitamente per averci onorato della sua presenza.

Durante l’evento, in presenza della moglie Stefania, è stata deposta una targa in memoria di Massimo Merighi, Socio, Amico e Sostenitore dell’Associazione, venuto purtroppo a mancare.

Monia Piretti – Nuovo Rifugio d’Amola