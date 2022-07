Calderara: Culturara Estate 2022, gli appuntamenti dal 3 luglio all’8 luglio

Cinema in piazza con 3 appuntamenti e musica di qualità. La rassegna estiva del sistema culturale di Calderara di Reno proporrà da venerdì 8 luglio ben 5 eventi: la proiezione del film Welcome Venice, rinviata causa maltempo nei giorni scorsi, l’atteso concerto dei trascinanti SuRealistas, altri due appuntamenti col cinema in piazza (The Farewell e L’acqua, l’insegna, la sete, con la presenza del regista Valerio Jalongo) e la terza e ultima serata di Notti di Note. Gli spettacoli si svolgeranno a Calderara, Lippo e nella splendida cornice di Sant’Elena di Sacerno, e sono ad ingresso gratuito e senza prenotazione.

IL CINEMA

La rassegna cinematografica, realizzata in collaborazione con ARCI Modena, prevede una proiezione davanti alla Casa della Cultura di Calderara e due nel Parco di Lippo. Si conclude così il ciclo di 6 film all’aperto di Culturara Estate. Film italiani e internazionali, tutti su temi attuali, che attraversando diversi generi hanno presentato al pubblico i linguaggi cinematografici nella loro complessità.

Domenica 3 luglio, ore 21.30 – Calderara, piazza davanti alla Casa della Cultura “Italo Calvino”

Welcome Venice

di Andrea Segre (Italia, 2021 – 100’ – commedia/drammatico)

Con Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, Roberto Citran, Ottavia Piccolo, Giuliana Musso

La proiezione era programmata martedì 28 giugno ma è stata rinviata causa maltempo.

Pietro e Alvise sono i due eredi di una famiglia di pescatori della Giudecca, l’isola più popolare di Venezia. Si scontrano nel cuore della trasformazione inarrestabile che sta cambiando la vita e l’identità di Venezia e della sua gente: l’impatto sempre più profondo del turismo globale ha modificato il rapporto stesso tra città e cittadini, tra casa e vita e la pandemia ha reso ancora più evidente questa crisi. Pietro nonostante fatiche e solitudini, vorrebbe continuare a pescare moeche, i granchi tipici della laguna; Alvise vede invece nella loro casa di Giudecca lo strumento ideale per ripartire tentando di entrare nell’élite del potere immobiliare che governa la città. Il loro scontro coinvolge tutta la famiglia in un racconto corale di come sta cambiando il nostro mondo. Film di apertura delle Giornate degli Autori a Venezia 2021.

Martedì 5 luglio, ore 21.30 – Parco di Lippo

The farewell – una bugia buona

di Lulu Wang (USA 2019 – 100’ commedia)

con Zhao Shuzhen, Awkwafina, X Mayo, Hong Lu

Billi, una giovane newyorkese con aspirazioni artistiche, scopre dalla sua larga famiglia cinese che all’anziana nonna Nai Nai sono stati diagnosticati pochi mesi di vita: tornati in Cina a farle visita, tutti i parenti decidono di comune accordo di tenerle nascosta la verità per farle vivere amorevolmente quei pochi mesi che le rimangono. Tuttavia, più trascorre del tempo con Nai Nai, più Billi si ritrova a dubitare di quanto quel che stiano facendo sia giusto. Premio come miglior attrice a Awkwafina ai Golden Globe 2020.

Giovedì 7 luglio, ore 21.30 – Parco di Lippo

L’acqua, l’insegna, la sete – Storia di Classe

di Valerio Jalongo (Italia/Svizzera 2021) – 76’ documentario

Film candidato ai Nastri d’Argento 2022

Alla proiezione sarà presente il regista Valerio Jalongo

Lopez, un professore in pensione, ritrova in un vecchio giornale di classe “L’acqua, l’insegna la sete”, una struggente poesia di Emily Dickinson che in pochi versi rivela come la vita ci insegni il valore delle cose. Lopez ha conservato tutto di quella classe (la 1ª E dell’istituto Roberto Rossellini di Roma): compiti, temi, e il video diario girato insieme ai ragazzi quindici anni prima. Tanto lavoro e buona volontà, eppure molti ragazzi di quella classe avevano abbandonato prima del tempo, non avevano mai preso un diploma. Un’amara sconfitta per la scuola e per chi ci si era dedicato con passione. Sull’onda di quella poesia e dei suoi ricordi, il prof. Lopez sente il bisogno di sapere cosa è rimasto di quegli anni passati insieme, e parte così alla ricerca dei suoi alunni, che oggi sono ormai dei “vecchi” trentenni. Porta loro in dono i temi che ha conservato. Rileggendoli insieme, riaffiorano confessioni, storie e momenti di scuola.

LA MUSICA

Lunedì 4 luglio, ore 21.30 – Calderara, Casa della Cultura “Italo Calvino”

SuRealistas

con Jeremías Cornejo (voce, chitarra, ukulele), Joaquín Cornejo (voce, tastiere), Mauro La Mancusa (tromba, voce), Sigi Beare (sax, flauto, voce), Iacopo Schiavo (chitarra, voce), Matteo Bonti (basso, voce), Pietro Borsò (batteria), Simone Padovani / Laura Falanga (congas, percussioni)





Nelle loro vene scorrono Argentina, Italia, Inghilterra e un pizzico di Bosnia. I SuRealistas sono una band come quelle dei tempi che furono. Nessun leader: il loro simbolo è un cerchio, capace di racchiudere più idee, voci e colori. Dopo due tour europei e tre album, le priorità dei SuRealistas sono chiare: tenere gli occhi aperti sul mondo – in particolare il sud, visto che il loro nome significa proprio “Realisti del Sud” – e i piedi pronti a danzare. Ogni loro concerto è un rituale catartico e un inno alla vita, al canto e alla danza che difficilmente dimenticherete.

I concerti di Notti di Note

Venerdì 8 luglio, ore 21.30 – Chiesa di Sant’Elena di Sacerno

Violino e Fisarmonica

Roberto Arnoldi e Ylenia Volpe

Musiche di Paganini, Locatelli, Galliano, Piazzolla

Notti di Note, a cura di Arpisticamente, è al suo quattordicesimo anno di attività. La rassegna, oltre che un momento di divulgazione della cultura musicale attraverso concerti di alta qualità con musicisti affermati in ambito concertistico e didattico, è pensata come contenitore sociale aperto a collaborazioni e interazioni tra le varie realtà del territorio. I concerti si tengono nella splendida cornice del giardino antistante la chiesa medievale di Sant’Elena nella frazione di Sacerno. L’atmosfera suggestiva che si crea grazie alla relazione tra paesaggio e musica rende unici i concerti di Notti di Note, e proprio la relazione tra sfumature, colori e ambiente è il filo conduttore dei concerti del 2022 “I Colori della Musica”: Gli eventi di quest’anno saranno ricchi di giochi e di richiami a ricordi grazie all’esecuzione di musiche provenienti da diversi generi, stili ed epoche in cui ognuno potrà facilmente ritrovare un momento legato alla sua vita.

Il concerto del Trio Arioso Furioso sarà il secondo della rassegna, che si chiuderà venerdì 8 luglio con Violino e Fisarmonica.

Renzo Sanna, Ufficio stampa Comune di Calderara di Reno