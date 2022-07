Giuliana Sgrena ospite della Festa dell’Unità di Persiceto

Giovedì 7 luglio, ore 20.45

Festa dell’Unità, Centro Sportivo, Via Castelfranco 16

San Giovanni in Persiceto

Giuliana Sgrena presenta “Manifesto per la verità” e “Donne ingannate”

Giuliana Sgrena, giornalista e scrittrice.

E’ stata inviata del Manifesto in diversi paesi arabi e musulmani, tra i quali l’Algeria, la Somalia, la Palestina, l’Afghanistan e l’Iraq.

In oltre vent’anni di lavoro in paesi musulmani ha approfondito i temi relativi all’islamismo, con particolare attenzione alla condizione della donna.

Tra i libri scritti, il Manifesto per la Libertà, dedicato al giornalismo al tempo delle fake news e, l’ultimo, Donne ingannate sul velo come religione, identità e libertà.

Conduce e modera Sara Accorsi – Consigliera comunale di San Giovanni in Persiceto e consigliera delegata al welfare, lotta alla povertà e politiche per la casa della Città Metropolitana di Bologna.

Interviene Federica Zanetti – Responsabile PD Bologna cultura e diritti.