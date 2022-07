Maltempo, gli interventi della Protezione Civile di Calderara

Ieri le nostre squadre di volontari sono intervenute subito dopo la fine del temporale che si è abbattuto su #calderardireno e in particolare sulla frazione di #Lippo per fare un controllo del territorio e ripristinare la viabilità pulendo le strade dai rami caduti. In tarda serata poi una squadra si è recata a #Bologna su richiesta dalle Regione Emilia-Romagna per controllare lo stato di alcuni alberi danneggiati.

dalla pagina Fb Volontari Protezione Civile Calderara di Reno